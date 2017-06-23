Появились сообщения о гибели в Сирии российского наемника, воевавшего в отряде Моторолы

В соцсетях появились сообщения о гибели в Сирии российского военного - Артема Горелова, который ранее воевал в батальоне Моторолы "Спарта" в Донбассе. Подборку сообщений из соцсетей о гибели Горелова собрала группа Conflict Intelligence Team, которая полагает, что в Сирии Горелов работал на "группу Вагнера".

Об обстоятельствах гибели Горелова данных нет. Одно из сообщений о его смерти, оставленное в соцсети "ВКонтакте" пользователем по имени Александр Южалин, датировано 15 июня. Сообщается, что у Горелова была кличка Адвокат.

CIT регулярно сообщает о "неофициальных жертвах" российской военной операции в Сирии. Участники группы ссылаются на материалы из открытых источников — преимущественно соцсетей. В конце марта CIT писала о гибели девяти россиян в Сирии. Шестерых эксперты посчитали наемниками из "группы Вагнера".

В это же время агентство Reuters отмечало, что с конца января Россия понесла в Сирии втрое больше потерь, чем сообщалось официально. Согласно собранным агентством доказательствам, с 29 января — то есть в период интенсивных боев за взятие Пальмиры — в САР погибли 18 россиян. При этом официально Минобороны подтвердило в 2017 году данные всего о пяти жертвах.