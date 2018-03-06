Появились последние подробности катастрофы российского самолета в Сирии

Российский транспортный самолет Ан-26, упавший вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии, совершал полет с аэродрома Кувейрис в провинции Алеппо. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

Расстояние между двумя авиабазами составляет чуть менее 200 километров, отмечают авторы канала.

По предварительным данным, упавший Ан-26 имел бортовой номер RF-36162 и использовался в том числе для проведения пресс-туров для журналистов. Транспортник был построен в 1980 году.

Перед падением пилот воздушного судна увел его от населенного пункта, сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo со ссылкой на местных жителей. Они рассказали, что экипаж направил самолет в сторону цитрусовых плантаций. Согласно рассказу очевидцев, в момент катастрофы дул сильный ветер.

Как сообщали в Минобороны России, транспортник упал примерно в 15:00 по московскому времени, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на Хмеймиме. Погибли 32 человека, в том числе 6 членов экипажа. Огневого воздействия на воздушное судно не было, одной из возможных причин ЧП называется техническая неисправность. Следственным комитетом России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.