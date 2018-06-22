22.06.2018, 16:48

Повышение пенсионного возраста и цен на бензин ударило по рейтингам Путина и Медведева

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NEWSru.com
EST
Moskva
MoskvaFoto: Pool, REUTERS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение рейтинга доверия россиян властям. Согласно данным проведенного опроса, в середине июня работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили 44,7% (предыдущий показатель — 41,7%), правительства России — 38,5% (47,1% неделей раньше). Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению за неделю снизился до 72,1% (на предыдущей неделе его поддерживали 77,1%).

Падение рейтингов социологи связывают с резонансными событиями последнего времени — ростом цен на бензин и объявлением о повышении пенсионного возраста. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 года, сообщает газета "Ведомости". После присоединения Крыма все больше и больше людей поддерживало главу государства.

В конце мая — начале июля рейтинг одобрения деятельности президента составлял 77,3%, премьер-министра — 43,6%, правительства — 49,7%. В середине мая деятельность президента одобряли 80,3% населения, премьер-министра — 45,4%, правительства — 52,3%.

Тем не менее Путин, как и раньше, возглавляет общий рейтинг доверия российским политикам: его поддерживают 42% россиян. В середине мая об этом заявляли 47,4% опрошенных. На втором месте в списке оказался министр обороны Сергей Шойгу — ему доверяют 16,7% респондентов. В середине мая о доверии главе Минобороны заявляли 20,8%. Третьим стал глава МИД РФ Сергей Лавров — ему доверяют 13,7% респондентов, в прошлом месяце поддержку министру выражали 16,6% россиян.

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Лидером рейтинга недоверия стал глава ЛДПР Владимир Жириновский — 30,3% опрошенных заявили, что не доверили бы ему решения важных государственных дел. На втором месте в списке — премьер-министр Дмитрий Медведев: ему не доверяют 20,5% россиян. В середине мая о недоверии главе кабмина говорили 17,9% жителей. Третьим в рейтинге значится лидер КПРФ Геннадий Зюганов — о своем недоверии ему заявили 11,3%.

Рейтинги одобрения Государственной думы и Совета Федерации в мае составили 47,2% и 50,7%.

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия", по данным опроса 11-17 июня, составил 45,9%. Рейтинг КПРФ — 11,8%, ЛДПР — 9,5%, "Справедливой России" — 4,9%.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя итоги опроса, отметил, что усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего правительства, было зафиксировано еще в конце мая — начале июня. Причиной падения рейтингов стал рост цен на бензин и "отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию", сказал он.

Вторым фактором усиления критичности населения оказалось заявление об изменении пенсионного законодательства. Поскольку не прояснены механизмы реализации реформы, сохраняется негативное отношение к проблеме, пояснил социолог, отметив и традиционную тенденцию усиления запросов к главе государства после выборов. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности мер правительства по контролю за ценами на бензин и информационной кампании по разъяснению пенсионной реформы.

Опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился в мае-июне 2018 года. Было опрошено 7000 человек в 80 регионах России.

О решении правительства повысить пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил 14 июня. Как сообщалось, реформа будет проводиться поэтапно — с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин — до 65 лет, и на восемь лет для женщин — до 63 лет. Решение вызвало резкую критику в обществе, некоторые политические силы, включая внесистемную оппозицию, заявили о намерении организовать протесты против пенсионной реформы.

В мае — начале июня розничные цены на бензин в России превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Правительство в конце мая приняло решение о снижении акцизов автомобильного топлива и договорилось с крупнейшими нефтекомпаниями о временной фиксации цен на топливо.

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