06.06.2017, 16:48

Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России

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Интерфакс
EST
Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России
Foto: AP/Scanpix

Вопрос о продлении санкций ЕС против России будет представлен Совету ЕС для принятия решения о продлении на год санкций по Крыму и Севастополю, сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, это решение будет принято на одном из ближайших Советов ЕС. "Очень, очень вероятно — на заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 июня", — сказал источник, хотя, по его словам, это еще будет уточняться.

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