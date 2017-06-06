Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России

Вопрос о продлении санкций ЕС против России будет представлен Совету ЕС для принятия решения о продлении на год санкций по Крыму и Севастополю, сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, это решение будет принято на одном из ближайших Советов ЕС. "Очень, очень вероятно — на заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 июня", — сказал источник, хотя, по его словам, это еще будет уточняться.