Постпред США заявила, что КНДР ”будет уничтожена” в случае необходимости

Постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США располагают большим количеством вариантов военного решения проблемы КНДР. Об этом она рассказала телеканалу CNN, передает Gazeta.ru.

”Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если Соединенным Штатам придется защищать себя или своих союзников, то Северная Корея будет уничтожена”, — сказала постпред.

Она также отметила, что в настоящий момент США прикладывают все возможные дипломатические усилия, чтобы обратить внимание КНДР на ситуацию.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились усилить давление на КНДР.