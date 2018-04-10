Постпред США в ООН: кровь сирийских детей — на руках России

ООН: данные невозможно проверить

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура открыл заседание Совбеза по видеосвязи из Женевы, заявив, что в Восточной Гуте — регионе, контролируемом оппозицией, во время атак правительственных войск были убиты по меньшей мере 1700 человек. По его словам, десятки людей пострадали от осколочных ранений и в районах, контролируемых правительством.

По словам Мистуры, который сослался на данные неправительственных организаций, у сотен людей в сирийской Думе были обнаружены симптомы, схожие с реакцией на применение химического оружия. Спецпосланник заявил, что у ООН нет возможности проверить достоверность этой информации.

"Мы обеспокоены тем, что было использовано химическое оружие, — отметил он. — Поступила информация, что погибли по меньшей мере 45 человек и сотни были ранены". По его словам, информация об использовании химических веществ вызывает чрезвычайное беспокойство.

"Некоторые государства выражали подозрение в том, что правительство Сирии ответственно в предположительной химической атаке. Но также другие государства, в том числе правительство Сирии, поставили под вопрос достоверность этих обвинений и заявили, что атаки были постановочными или являлись провокацией. Это еще одна причина для тщательного, независимого расследования", — сказал спецпосланник ООН.

Россия: сообщения о химической атаке — дезинформация

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания обвинил Вашинтон, Париж и Лондон в намеренной конфронтации против Сирии, Ирана и России. По его словам, три западных государства "взяли курс на нагнетание международной напряженности" в отношении Москвы и Дамаска.

По его словам, "после освобождения Думы были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных, которые взяли пробы грунта, которые показали отсутствие хлористых и нервно-паралитических веществ".

Небензя отметил, что были опрошены местные жители и медики: "Тела погибших не обнаружены, а в больницы с симптомами отправления зарином и хлором никого не доставляли".

Представитель России настаивает: никакой химической атаки в Сирии не было, отношение Запада к Москве он назвал хамством, а действия Вашингтона, Парижа и Лондона — воинственной риторикой.

Небензя также заявил, что Москва и Дамаск готовы способствовать расследованию ОЗХО, представителей которой он пригласил приехать в Сирию и гарантировал им поддержку и содействие со стороны сирийских и российских властей.

По его словам, сирийскими правительственными войсками были обнаружены многочисленные подпольные кустарные цеха по производству химического оружия.

"О том, что химическая провокация может случиться, предупреждали сами сирийцы, было завезено соответствующее оборудование. На складах оппозиционеров находились контейнеры с токсичными химикатами, предположительно с хлором, с фосфорорганическими соединениями, был промышленный комплекс для синтеза отравляющих веществ и химикаты для производства, только с начала этого года оппозиция несколько раз пользовалась химоружием", — сказал Небензя.

Нидерланды: мы ответственны перед жителями Сирии

Постоянный представитель Нидерландов во время своего выступления в рамках заседания СБ ООН ни разу не назвал Россию, упоминая ее как "постоянного члена Совбеза".

По его словам, в ситуациях, подобных сирийской, недопустимо, чтобы постоянный член использовал свое право вето и блокировал принятие решения по этому вопросу в течении многих месяцев в силу его поддержки сирийского режима.