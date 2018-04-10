Постпред США в ООН: кровь сирийских детей — на руках России

"Ни один сирийский летательный аппарат не поднимается в воздух без информирования российских союзников. Эти атаки были совершены либо с молчаливого или ясного согласия России, либо вопреки ее несогласию и военному присутствию", — добавил он.
Великобритания: Россия загнала себя в угол
Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс отметила, что в то время как на Совете Безопасности лежит особая ответственность в разрешении сирийского кризиса, только один постоянный член СБ блокирует действия СБ.
По словам Пирс, установить, кто виновен в использовании химического оружия в Сирии, можно только с помощью расследования. Она отметила, что предложение России об отправке представителей ОЗХО — идея, достйная реализациии — при условии, что миссия получит свободу действий и свободу передвижения.
"Только расследование сможет установить, кто ответственен за использование химического оружия и открыть путь к привлечению виновных к ответственности. Мы заинтересованы в российском предложении, чтобы миссия по установлению фактов ОЗХО посетила бы Думу под защитой российских сил", — сказала она.
Пирс назвала российскую критику действий США, Франции и Великобритании попыткой развернуть дискуссию и начать диспут между Востоком и Западом, выставив себя в роли жертвы.
Постпред Великобритании также отметила: "В Солсбери по делу Скрипалей ведется тщательное расследование, по Сирии расследование не ведется. Британское правительство защищает свое население, российское — нападает на своих с помощью отравляющих веществ". По словам Пирс, у Лондона нет желания загонять Россию в угол, потому что "она сама себя туда загнала".
Сирия: кризис в Совбезе ООН
Представитель США Ники Хейли демонстративно покинула заседание вместе со всей делегацией во время выступления постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари. Большую часть выступления представитель Дамаска обращался к США, полемизируя с пустым креслом американского дипломата.
Он отметил, что США проявили неуважение к Сирии, угрожая властям и спонсируя сирийских боевиков. Он также потребовал от США опубликовать результаты присутствия оружия массового поражения в Ираке. Джаафари обвинил США, Великобританию и Францию в том, что они основываются на сфабрикованной информации.
"США, Великобритания и Франция с такой готовностью проводят одну встречу за другой, основанные на сфабрикованной информации. Это часть глубокого кризиса, которому мы стали свидетелями. И они хотят вовлечь в этот кризис другие страны-члены СБ ООН", — сказал он.
По словам Джаафари, Сирия не обладает химическим оружием и осуждает его применение.
"Сирийская Арабская Республика вновь подчеркивает, что не обладает никаким химическим оружие, включая хлорин. Мы вновь осуждаем использование химического оружия в любой время, в любом месте и при любых обстоятельствах", — сказал он.
Сирийский представитель также обвинил Доху, Анкару, Эр-Рияд, Лондон, Париж и Вашингтон в том, что из-за них "Исламское государство" (запрещенная в России группировка) и десятки других организаций получили доступ к тоскичным химическим веществам.
По его словам, Сирия готова оказать содействие миссии ОЗХО для работы на месте инцидента в Восточной Гуте, и рассчитывает, что она будет направлена как можно скорее.