Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США

В Нью-Йорке состоялась закрытая встреча Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Члены Совбеза ООН по требованию Боливии обсудили возможную эскалацию сирийского конфликта в четверг, 12 апреля. После встречи постпред России при ООН Василий Небензя не исключил возможности войны между Россией и США.
"Немедленный приоритет — это отвести угрозу возникновения войны", — отметил Небензя. Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду войну между США и Россией, постпред РФ сказал: "К сожалению, мы не можем исключить никаких вариантов, поскольку видели сообщения, исходящие из Вашингтона".
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Россия призвала провести полноценное заседание по ситуации в Сирии в пятницу, 13 апреля. Москва также обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой выступить перед членами Совета Безопасности.