Постпред РФ при ООН: мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь

По мнению постпреда, ситуацию вокруг "дела Скрипаля" можно назвать "эпохой коллективного помутнения разума". "Какими психотропными средствами сейчас зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного — СМИ. Вот страшное оружие нашего времени. Через СМИ можно легко манипулировать человеческим сознанием, и мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются", — отметил он.

Небензя назвал "позорным" документ, которым британские представители пытаются подкрепить свои обвинения в адрес России. "В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам вот это шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист", — сказал он. Демонстрируя членам СБ ООН копии слайдов, постпред отметил, что "вот эти комиксы выдаются за доказательную базу". "В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely [весьма вероятно]", — подытожил он.

Эти слайды — "это просто позор, а полемика вокруг этих шестигранников оскорбляет разум", считает представитель России. "Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим. А те, кого это не убеждает, разве не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе?" — сказал Небензя.

"Заигрались и доиграетесь"

Как подчеркнул дипломат, Россия намерена поступательно добиваться от Лондона ответа на поставленные Москвой вопросы к доказательной базе дела Скрипалей. "Британские власти легкомысленно решили, что их бездоказательные инсинуации сойдут им с рук. Поверьте мне, друзья, эта история, это расследование не только не завершилось, оно по сути еще даже не началось", — сказал он.

"Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое — переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы" (цитата по РИА "Новости"), — сказал Небензя.

По словам постпреда, неспособность британских специалистов установить происхождение вещества, якобы примененного в Солсбери, сводит на нет утверждения о причастности РФ к произошедшему. Напомним, на этой неделе глава лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что эксперты установили лишь, что это было боевое нервно-паралитическое вещество, но не смогли подтвердить его происхождение.

"Все это означает, что на наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России", — резюмировал Небензя.

"Это не беспредел, это запредел, это зазеркалье"

Истерия вокруг дела Скрипаля уже приобрела беспрецедентные масштабы, отметил Василий Небензя в беседе с журналистами после завершения заседания СБ ООН. "То, что сейчас происходит — это не беспредел, это запредел, это зазеркалье. Ничего нового от наших коллег мы не услышали. Они повторяют свою старую песню о том, что мы должны признаться и покаяться и все будет хорошо. Никаких доказательств, фактов не предоставляется, выдают за таковые свои домыслы", — заявил он.

Как сообщает ТАСС, дипломат отверг утверждения британской стороны относительно того, что все предпринимаемые Лондоном шаги якобы соответствуют Конвенции ООН по химическому оружию.