06.04.2018, 07:43

Постпред РФ при ООН: мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь

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"это не беспредел, это запредел"
NEWSru.com
EST 24
Vasili Nebenzja
Vasili NebenzjaFoto: LUCAS JACKSON, REUTERS

Антироссийская кампания, развернутая вокруг отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии представляет собой мегапровокацию. Об этом в четверг, 5 апреля, заявил на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию России, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Основная цель понятна: дискредитировать или даже делегитимизировать Россию, обвинить ее в применении страшного негуманного оружия, в сокрытии арсеналов, в нарушении Конвенции о запрещении химоружия, поставить под сомнение не только ее роль, например, в урегулировании в Сирии, но и где бы то ни было", — отметил дипломат, слова которого приводит ТАСС. "Мы также с большой долей вероятности предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран", — добавил он.

По мнению постпреда, ситуацию вокруг "дела Скрипаля" можно назвать "эпохой коллективного помутнения разума". "Какими психотропными средствами сейчас зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного — СМИ. Вот страшное оружие нашего времени. Через СМИ можно легко манипулировать человеческим сознанием, и мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются", — отметил он.

Небензя назвал "позорным" документ, которым британские представители пытаются подкрепить свои обвинения в адрес России. "В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам вот это шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист", — сказал он. Демонстрируя членам СБ ООН копии слайдов, постпред отметил, что "вот эти комиксы выдаются за доказательную базу". "В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely [весьма вероятно]", — подытожил он.

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Эти слайды — "это просто позор, а полемика вокруг этих шестигранников оскорбляет разум", считает представитель России. "Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим. А те, кого это не убеждает, разве не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе?" — сказал Небензя.

"Заигрались и доиграетесь"

Как подчеркнул дипломат, Россия намерена поступательно добиваться от Лондона ответа на поставленные Москвой вопросы к доказательной базе дела Скрипалей. "Британские власти легкомысленно решили, что их бездоказательные инсинуации сойдут им с рук. Поверьте мне, друзья, эта история, это расследование не только не завершилось, оно по сути еще даже не началось", — сказал он.

"Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое — переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы" (цитата по РИА "Новости"), — сказал Небензя.

По словам постпреда, неспособность британских специалистов установить происхождение вещества, якобы примененного в Солсбери, сводит на нет утверждения о причастности РФ к произошедшему. Напомним, на этой неделе глава лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что эксперты установили лишь, что это было боевое нервно-паралитическое вещество, но не смогли подтвердить его происхождение.

"Все это означает, что на наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России", — резюмировал Небензя.

"Это не беспредел, это запредел, это зазеркалье"

Истерия вокруг дела Скрипаля уже приобрела беспрецедентные масштабы, отметил Василий Небензя в беседе с журналистами после завершения заседания СБ ООН. "То, что сейчас происходит — это не беспредел, это запредел, это зазеркалье. Ничего нового от наших коллег мы не услышали. Они повторяют свою старую песню о том, что мы должны признаться и покаяться и все будет хорошо. Никаких доказательств, фактов не предоставляется, выдают за таковые свои домыслы", — заявил он.

Как сообщает ТАСС, дипломат отверг утверждения британской стороны относительно того, что все предпринимаемые Лондоном шаги якобы соответствуют Конвенции ООН по химическому оружию.

"Это неправда. Они пошли по лукавой статье конвенции, которая говорит совсем не о том и применяется совсем не так, как они говорят. Они должны были по-хорошему задействовать статью 9-ю Конвенции, где есть пункт второй о сотрудничестве заинтересованных стран в решении всех тех вопросов, которые вызывают у них озабоченность — этого не произошло", — сказал дипломат.

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