Постпред РФ при НАТО: Россия предпринимает меры в ответ на активность альянса в Европе

Москва предпринимает меры для обеспечения безопасности в ответ на развертывание новых батальонов НАТО в Европе. Об этом заявил в среду постпред России при альянсе Александр Грушко, передает ТАСС.

"В июне должны быть полностью завершены развертывания, все эти батальоны НАТО будут интегрированы в оборонные структуры национальных государств. Это создает новую реальность. НАТО пытается расширить возможности для усилений, это касается аэродромов, портов, это серьезно меняет безопасность в центре Европы", — сказал Грушко.

"Что касается необходимых мер, то мы предпринимаем все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы и безопасность. Это делается. Теми средствами и мерами, которые мы считаем необходимыми", — подчеркнул он.

Грушко также заявил, что встреча Россия — НАТО на уровне министров возможна, но ее надо тщательно подготовить.

"Министерский уровень может быть, но его необходимо тщательно подготовить, чтобы выйти с какими-то результатами, — сказал он. — Пока НАТО не готово изменить свою позицию, это сказывается как развертывание на восточном фланге в июне этого года, так и схема отношений с Россией — вести политический диалог, но не переводить его на экспертный уровень, прежде всего по военной линии".