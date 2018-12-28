Поставки кокаина в Европу бьют рекорды: товар стал "чище", а цена — ниже

Волна кокаинового трафика накрыла не только Испанию. Торговцы не менее активно пользуются международными портами Бельгии и Нидерландов. В Германию большая часть наркотика доставляется через морские ворота Гамбурга и Бремерхафена, отмечает немецкое Управление по борьбе с контрабандой. Однако и его экспертам неизвестно, сколько именно кокаина попадает в страну.

За весь 2017 год полиция и таможня, по данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), конфисковали в общей сложности чуть более восьми тонн. Меньше, чем в Испании за один раз, но и это число тоже оказалось рекордно высоким. Представитель ведомства Штефан Майнс подчеркивает, что властям в Германии удается выявить лишь малую толику кокаиновой контрабанды. Может быть, это 3%, а может — 10-20%.

Но даже если оптимистично предположить, что конфискуют около 25% трафика, это означало бы, что в Германию из Южной Америки ежегодно попадает более 30 тонн кокаина. Вместе с бананами, ананасами, кофе, не только в морских контейнерах, но и, например, в спортивных сумках, которые по тревоге можно быстро выбросить за борт корабля.

"Уберизация" розничной торговли

Наркоторговцы в Европе уже освоили не только даркнет, но и криптовалюты, социальные сети, мессенджеры, приложения для зашифрованной связи и даже организовали специализированные колл-центры по доставке кокаина. Их операторы сидят на телефонах в Испании или на Балканах, а доставляют порошок курьеры, например, в Бельгии.

Вполне обычным пользователям вполне легитимных соцсетей рассылают сообщения о "сезонных акциях" и распродажах с "гифками", эмодзи в виде снежинок и предложениями бесплатной дегустации (эмодзи "нос") перед покупкой, обещая доставку "в любую точку в любое время".

Все эти инструменты позволяют создавать более плоские структуры распространения наркотика, уменьшая число посредников, снижать вероятность раскрытия преступных группировок и частных дилеров, а также расширять целевую аудиторию и совершенствовать качество "сервиса", указывается в декабрьском докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA).

Всего в мире было конфисковано 1129 тонн кокаина разного качества и степени чистоты за 2016 год — еще один рекорд, сказано в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Для сравнения: 1410 тонн, но уже чистейшего кокаина, было по приблизительным подсчетам произведено в мире в 2016 году — на четверть больше, чем в 2015-м, сообщила в июне ООН в своем ежегодном отчете World Drug Report 2018. И снова рекорд, связанный с небывалыми урожаями.

Основная масса коки, из которой и делают порошок, выращивается и перерабатывается при помощи постоянно совершенствующихся технологий в Колумбии, за которой следуют Перу и Боливия. Главные рынки сбыта — Северная Америка, Западная и Центральная Европа, где целый ряд факторов указывает на рост продаж кокаина.

Товар "чище", а цена — ниже

Потребители кокаина в Германии — уже давно не только банкиры и богема. "Белый порошок" — самый распространенный в ЕС запрещенный наркотический стимулятор. По словам социальных работников, занимающихся реабилитацией наркозависимых людей, за помощью в последние годы обращается все больше людей, а "носы пудрят" представители всех социальных слоев — от управленцев до студентов и рабочих.

Причем уровень чистоты порошка в уличной продаже постоянно растет — в нем все меньше примесей, а цена остается прежней, отмечает Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании. С рук она составляет на немецком рынке от 50 до 70 евро за грамм, говорят в BKA.

Более того, оптовые цены на кокаин вообще падают, сообщило Управление по борьбе с контрабандой немецкой общественно-правовой медиакомпании NDR. Оно связывает эту тенденцию с растущей конкуренцией среди наркоторговцев, которая, кроме того, приводит к росту коррупции и других видов преступности.