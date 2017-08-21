Посольство США приостанавливает выдачу неиммиграционных виз россиянам

США, готовящие отъезд сотрудников во исполнение требования РФ ограничить численность штата дипломатической миссии в РФ, приняли решение сократить работу, связанную с выдачей виз россиянам.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", — говорится в заявлении посольства.

Начиная с 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостанавливаются на неопределенный срок.

"Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме", — отметили в посольстве.

"До тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации, наша деятельность будет осуществляться в ограниченном объеме", — говорится на сайте посольства США в разделе вопросов и ответов.

Визы, которые выдаются властями США россиянам, делятся на иммиграционные и неиммиграционные. Первые предназначены для тех, кто планирует жить в стране, — например, жених/невеста гражданина США или его дети; те, кто планирует иммигрировать с целью работы и инвестиций и прочего, сообщается на сайте Посольства США в России. Неиммиграционные визы выдаются тем, кто желает посетить страну как турист, студент или временный работник.

Напомним, 30 июля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. Такое решение было принято в рамках ответных санкций, которые были приняты еще до вступления в силу новых американских. "Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников (США) — работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", — заявил Путин.

Число американских дипломатов сокращается до 455 человек — столько же российских дипломатов и сотрудников технического персонала находится в США. Кроме того, российский МИД потребовал от посольства США в РФ с 1 августа приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Вашингтон, со своей стороны, 14 августа заявил, что рассматривает возможность сокращения радиуса перемещения российских дипломатов, работающих на территории Соединенных Штатов. Сейчас периметр, внутри которого сотрудники дипмиссий РФ могут свободно перемещаться, составляет 25 миль (около 40 километров). В случае ужесточения эта норма сократится до 10-15 миль (16-24 км).

Ранее "Коммерсант" писал, что американские власти, вероятно, объявят об ответных мерах на высылку своих дипломатов из России к началу сентября. В частности, США могут потребовать от РФ закрыть одно из российских генеральных консульств, расположенных на их территории.

Сенат США в ночь на 28 июля одобрил законопроект о новых санкциях в отношении России. 2 августа президент США Дональд Трамп подписал окончательный вариант законопроекта.