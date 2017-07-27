Посольство РФ в Стокгольме назвали на карте Google ”центром шпионажа”

Посольство России в Стокгольме несколько дней было отмечено на Google Maps как ”российским центром шпионажа” („Ryska Spioncentralen”), сообщает газета Aftonbladet.
”Мы занимается этой проблемой и, скорее всего, решим ее в кратчайшие сроки. Если пользователь находит на карте ошибку, то есть возможность в несколько кликов сообщить о ней”, — сказал представитель службы коммуникации Google Льюис Экерман.
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