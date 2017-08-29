Посол США в Москве: Обама выбирал между войной против России и введением санкций

В Вашингтоне продолжают настаивать на том, что антироссийские санкции, введенные США из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма к РФ, были эффективными. При этом посол США в Москве Джон Теффт подчеркнул, что предыдущий глава Белого дома Барак Обама выбирал между введением ограничений и войной с Россией.

"Санкции — это такой, тупой инструмент, с этим нет никаких вопросов, и все это понимают… Они были эффективны… Но выбор, который был представлен администрации Обамы: "Хотите ли вы вести войну с Россией?" Никто не хотел этого. И Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю", — заявил американский дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"И поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было описано как нарушение международного права, и для этого были введены санкции. А новые санкции, которые были приняты сенатом, эти уже были связаны напрямую с кибератаками на американскую выборную систему", — продолжил Теффт.

По его словам, с помощью санкций Вашингтон пытался "донести информацию до России, что им не стоит этим заниматься". "Мы не единственные: французы, французская система также была под ударом. Я не знаю, что происходит в отношении Германии, где в следующем месяце будут выборы, но в любой демократии атака на демократическую систему является обескураживающей для всех. И мы считаем себя демократией. Может, не идеальной демократией, но мы стараемся изо всех сил, и нас обескураживает, когда кто-то извне старается вмешиваться", — пояснил посол.

На днях Теффт выразил недовольство тем, как в России освещается ситуация с приостановкой выдачи американских виз. По его словам, вместо того, чтобы подавать происходящее как циничную попытку со стороны Вашингтона наказать таким образом россиян, нужно помнить, что приостановка выдачи виз является результатом решения российского правительства.

30 июля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. Данное решение было принято в рамках ответных санкций. Число американских дипломатов сокращается до 455 человек — столько же российских дипломатов и сотрудников технического персонала находится в США. Кроме того, российский МИД потребовал от посольства США в РФ с 1 августа приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Позднее посольство США в России сообщило о решении с 23 августа приостановить выдачу россиянам туристических и деловых американских виз. Эти меры объяснили ограничением технических возможностей после решения Кремля. Министерство иностранных дел РФ усмотрело в действиях США попытку организовать в стране цветную революцию.