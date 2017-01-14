”Думать, что, поддерживая распад Европы, мы будем продвигать собственные интересы, — это предел глупости”, — сказал американский дипломат.
Гарднер также подчеркнул, что сотрудники команды Трампа интересуются у европейских чиновников, какая из стран последует за Великобританией и покинет ЕС.
”В основном задавался только один вопрос: ”Какая следующая страна выйдет (из ЕС. — ”Газета.Ru”)?” — отметил посол.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала новые подробности о плане Британии по Brexit.