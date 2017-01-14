Посол США в ЕС Энтони Гарднер предположил, что американский избранный президент Дональд Трамп поддерживает распад Евросоюза (ЕС) после выхода Великобритании из блока, пишет gazeta.ru со ссылкой на The Telegraph.

”Думать, что, поддерживая распад Европы, мы будем продвигать собственные интересы, — это предел глупости”, — сказал американский дипломат.

Гарднер также подчеркнул, что сотрудники команды Трампа интересуются у европейских чиновников, какая из стран последует за Великобританией и покинет ЕС.

”В основном задавался только один вопрос: ”Какая следующая страна выйдет (из ЕС. — ”Газета.Ru”)?” — отметил посол.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала новые подробности о плане Британии по Brexit.