Посол США пообещал, что санкции против России будут гибкими

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американская администрация поддерживает контакты с российскими коллегами "по сложным и чувствительным вопросам". По словам Хантсмана, среди прочего он обсуждал и возможные новые санкции США в отношении России.

"Мы обсуждали многие вещи. Важнее всего то, что мы… приступили к совместной работе над сложными и чувствительными вопросами. Самое главное — способствовать контактам между двумя странами", — сказал Хантсман Русской службе Би-би-си.

По его словам, 29 января будет готов доклад администрации США о новых санкциях в отношении России, но их применение будет гибким.

Работа ведется в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Президент США Дональд Трамп подписал его 2 августа. В нем упоминаются санкции в отношении Ирана, России и Северной Кореи.

В посвященной России части документа предполагается, что американские чиновники в течение 180 дней должны, в том числе, подготовить так называемый "кремлевский доклад". В него попадут российские чиновники и бизнесмены, которые считаются близкими к президенту Владимиру Путину.

Включение в доклад не предполагает автоматического попадания в санкционные списки, но несет риски для бизнесменов и их капиталов за рубежом, в том числе репутационного характера.

Ранее эксперты влиятельного вашингтонского Атлантического совета предложили включить в списки не только чиновников и бизнесменов, но и членов их семей. В самом указе говорится, что в докладе должна быть приведена оценка состояния близких к Путину политиков и олигархов, а также членов их семей, включая, супругов, детей, родителей и родственников.

Газета "Коммерсант" писала, что в список таким образом могут попасть 50 человек, а вместе с членами семьи — около 300.

Посол отказался отвечать на вопрос о количестве фигурантов списка. "Придется подождать, когда информация будет доступна", — сказал он. На вопрос, планирует ли он встречу с президентом Владимиром Путиным, Хантсман ответил: "Я встречаюсь со многими людьми, если они сами готовы встретиться".

Помимо кремлевского доклада, США могут ввести ряд ограничительных мер. К примеру, запретить американским инвесторам покупать российские гособлигации. Это может привести к оттоку иностранных средств с российского рынка, говорил ранее Русской службе Би-би-си главный экономист БКС Владимир Тихомиров.