Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля

МИД Швеции вызовет 20 марта посла России в Стокгольме в связи с российскими обвинениями в том, что королевство могло быть источником вещества, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА ”Новости”.

”Посол России будет вызван завтра в МИД Швеции в связи с обвинениями России о том, что Швеция могла быть источником яда, который использовался во время попытки убийства в Солсбери”, — сообщили в МИД Швеции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа ”Новичок” являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

Словакия открестилась от обвинений в причастности к делу Скрипаля.