Посол России в Вильнюсе: Литва должна $72 млрд за советский период

Посол России в Литве Александр Удальцов заявил о "глубинной русофобии" Литвы, а также о том, что не Россия должна возместить ущерб от оккупации, а Литва должна России 72 млрд. долларов за советский период.

После высказываний главы МИД России Сергея Лаврова о строительстве Литвой ограждения на границе с Калининградской областью России (он назвал это "русофобскими действиями") не остался в стороне и посол России в Литве Александр Удальцов. Он обвинил Литву в том, что "усилиями официального Вильнюса, фактически прервавшего все контакты на межгосударственном уровне, наше сотрудничество загнано в тупик".

"Напомню, что на днях МИД России устами своего официального представителя охарактеризовал курс литовских властей в отношении нашей страны как враждебный", — заявил посол в интервью еженедельнику "Литовский курьер".

"Вот картинка всего лишь нескольких последних недель — здесь прошли сразу два "слета" несистемной российской оппозиции, а точнее разномастных противников Кремля (…), международная конференция, посвященная положению крымских татар (…), началось строительство забора на границе с Калининградской областью, принято окончательное решение о закрытии еще одной русской школы в столице Литвы.

Не говоря уже о глубинной русофобии, а также очередном ежегодном докладе литовских спецслужб об оценках угроз национальной безопасности, нашпигованном, как обычно, шпиономанией и другими страшилками с попытками обвинить наших дипломатов в ведении разведывательной деятельности", — утверждает посол.

Никто из российских официальных лиц не будет обсуждать вопрос ущерба, понесенного Литвой в годы СССР, "тем более в контексте оккупации", — также заявил Удальцов в интервью "Литовскому Курьеру".

По его словам, это не Россия должна Литве, а Литва России, и привел конкретную сумму — 72 млрд. долларов. "На мой взгляд, это скорее внутриполитический вопрос самих Прибалтийских стран. Могу заверить литовских коллег: никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет, тем более в контексте "оккупации"", — утверждает российский дипломат.

По его словам, на момент "вхождения" Литвы в состав СССР (что в Литве именуют не иначе, как оккупацией) — это была аграрная страна, "небольшой социально-экономический потенциал" которой был уничтожен в годы Второй мировой войны.

"Находясь же в составе СССР, Литва получила возможность развивать свое народное хозяйство в больших масштабах, чем позволяли объемы производимого ею национального дохода. Это способствовало не только быстрому восстановлению уничтоженного во время войны, но и созданию промышленного производства заново", — уверен дипломат.

По его данным, за 1940–1990 гг. в развитие экономики Литвы было направлено около 65 млрд долларов США капитальных вложений. "В результате здесь были созданы химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, построены наиболее крупные предприятия — Мажейкский нефтеперерабатывающий завод, Кедайнский химзавод, Йонавский завод минеральных удобрений, Игналинская АЭС. Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателя Советского Союза ущерба, якобы причиненного ЛР в годы ее вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна", — убежден Удальцов.

Он полагает, что это не Литва, а Россия, "как наиболее крупная республика в рамках бывшего Союза, вносившая основной вклад в общий бюджет, вправе поставить Литовской Республике встречный вопрос о компенсации нам средств, собранных, кстати, и за счет других союзных республик и перераспределенных в пользу Литвы, а также за счет поставок из России энергоресурсов, минерального сырья по ценам значительно ниже мировых, на сумму более 72 млрд долларов США".

Весной 2000 года Сейм Литвы принял закон, обязывающий правительство вести с Москвой переговоры по возмещению ущерба от советской оккупации. В 1995 году была создана комиссия, которая оценила его в 80 млрд. литов (23 млрд. евро). За требование компенсации нанесенного в годы оккупации ущерба в 1992 году в ходе референдума высказались 90% граждан Литвы.

В Москве не считают требования Литвы, как, впрочем, и других стран Балтии, обоснованными. Россия до сих пор не ведет переговоров по поводу ущерба, равно как не признает и оккупации Литвы. Требования по поводу возмещения ущерба от советской оккупации выдвигают и другие страны Балтии.

В ноябре 2012 года в Риге министры юстиции стран Балтии подписали меморандум о сотрудничестве, в котором они договорились о деятельности по предъявлению требований о возмещении советского оккупационного ущерба.