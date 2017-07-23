Посол РФ в США завершил свою миссию и возвращается в Россию

Сергей Кисляк, имя которого неоднократно упоминалось в расследованиях связей президента Трампа с Россией, вышел в отставку. Бывшему российскому послу в Вашингтоне прочат место сенатора от республики Мордовия.

Посол России в США Сергей Кисляк вышел в отставку с этого поста. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин. "Двадцать второго июля посол Сергей Иванович Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник-посланник Денис Владимирович Гончар", — сообщил Лахонин.

По данным РИА "Новости", Кисляк может стать сенатором в Совете Федерации от республики Мордовия и занять пост зампреда комитета по международным делам. Должность российского посла в США Кисляк занимал с 2008 года.

Имя Сергея Кисляка неоднократно упоминалось в связи с расследованиями связей политиков, близких к администрации Дональда Трампа, с Россией. В частности, о своих встречах с Кисляком, заполняя документы для получения допуска к засекреченной информации, умолчал министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс. С российским послом встречался и зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер, а также еще два представителя избирательного штаба Трампа — Джеффри Гордон и Картер Пейдж.