02.11.2018, 19:20

Посол РФ в Латвии: после развала СССР 25 миллионов русских внезапно оказались в чужом мире

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rus.DELFI.lv
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NSVL
NSVLFoto: Stringer, REUTERS

В связи с развалом СССР 25 миллионов русских внезапно оказались "в чужом мире" — раскиданными по теперь уже бывшим республикам Советского союза, что серьезно повлияло на их видение мира, социальный статус и самоидентификацию. Как сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA, такое заявление на конференции ежегодного "Балтийского форума" в Риге сделал посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

"Нельзя забывать и то, что процесс образования новых государств на постсоветском пространстве проходит спорно, а место и значение русской диаспоры в ряде случаев подвергаются строгой коррекции", — сказал посол, добавив, что "где, как не в Латвии, актуальность и острота "русского вопроса" понятны всем".

При этом Лукьянов отметил, что во всем мире человека из России, вне зависимости от его национальности, называют русским. По его мнению, этот феномен является "признанием влияния российской культуры и традиций русского языка", и именно это в итоге формирует человека, который считает себя частью так называемого "русского мира".

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