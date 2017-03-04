Посол Дании в РФ отметил расширение диалога между Россией и ЕС

Посол Дании в России Томас Винклер выразил мнение, что в последнее время диалог между Россией и странами, входящими в Европейский союз, расширяется и углубляется, передает РИА ”Новости”.

”Я думаю, что в ближайшее время мы не увидим каких-то очевидных изменений: будут сохраняться санкции, будут сохраняться контрсанкции, Крым будет в составе России, сложная ситуация на востоке Украины. Но тем не менее ощущение того, что все стороны ищут сближение и возможности укрепления диалога, я, как дипломат, ощущаю”, — заявил он.

По его словам, ощущаются определенные движения в сторону расширения диалогов.

”<…> и страны Евросоюза, и мы в Дании, и Россия понимают, что этот диалог нужен”, — добавил он.

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Кроме того, посол подчеркнул, что ”сегодня отношения между нашими странами имеют определенные трудности, я скажу, что отношения сложные, но тем не менее по-прежнему крепкие”.

Ранее первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Россия готова обсуждать с Европейским союзом расширение сотрудничества в любой форме.