После выброса опасных отходов завод ”Крымский титан” полностью остановил производство(9)
По словам депутат Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, завод ”Крымский титан” полностью остановил свое производство, передает РИА ”Новости”.
По словам депутат Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, завод ”Крымский титан” полностью остановил свое производство, передает РИА ”Новости”.
”Последняя печь остановлена днем в воскресенье”, — сообщил Шеремет.
Он отметил, что завод возобновит работу только после того, как будет проведена модернизация и инвентаризация технологического процесса производства.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал текущую экологическую ситуацию на полуострове, а также рассказал о борьбе с причиной выброса экологически опасных веществ.
По данным оперативного штаба, в пятницу, 7 сентября, загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, число жалоб от местных жителей сократилось.
Personalijuht
A-TOLLIAGENTUUR (MANPOWER OÜ)
Tähtaeg: 16.09.2018
Euroopa inimõiguste kohtu kohtuniku kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 26.09.2018
Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Group head of procurement
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 14.09.2018
Ärikonsultant
INVENT BALTICS OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.