После теракта в Лондоне: почему британцы уважают полицейских?

Когда 48-летний полицейский Кит Палмер ехал на работу в минувшую среду, он не мог знать, что это будет его последняя смена в охране британского парламента, пишет Русская служба Би-би-си.

Как любой "бобби" (так иногда называют британцы полицейских), он постоянно общался с людьми: то поможет туристам добраться до какой-либо достопримечательности, то покажет дорогу до метро, а то и сфотографируется с любителями селфи.

Кит охранял сердце британской демократии — Вестминстерский дворец, когда неизвестный ему человек, напал на него с ножом. Жизнь полицейского спасти не смогли.

В четверг память Кита Палмера почтили минутой молчания — ровно в 9:33 утра, так как у погибшего офицера личный номер был 933. Полицейские, пожарные и сотрудники службы скорой помощи, политики и рядовые лондонцы — помянуть Кита пришли все.

"Он — настоящий герой", — сказала премьер-министр Тереза Мэй, обращаясь к депутатам в парламенте.

На следующий день после теракта я ходил по мосту в ожидании прямого включения в телеэфир.

Мост только недавно открыли для публики, но люди уже начали класть цветы к ограждениям рядом с Биг-Беном.

К тому времени стало известно, что в результате нападения террориста погибли еще трое людей, но почти на всех привязанных к цветам открытках было только одно имя, имя полицейского Кита Палмера.

"В память о полицейском Палмере и всех тех, кто погиб в результате этого чудовищного преступления", — было написано на одной из открыток. "Светлая память полицейскому Палмеру — вы отдали свою жизнь, защищая нас", — написал другой человек.

В заголовках газет и бюллетенях новостей тоже в основном произносилось имя полицейского.

Когда я говорил с лондонцами и туристами перед телеэфиром, я слышал постоянные слова о "храбром бобби" и о том, как оперативно и профессионально отреагировали стражи порядка на экстремальную ситуацию. Мне было ясно: люди ими гордятся.

Поток пожертвований

В четверг сотрудник Федерации лондонской полиции Стивен Реджуэлл создал страницу на сайте пожертвований JustGiving.com с целью собрать 10 тысяч фунтов ($12,5 тыс.), чтобы помочь семье убитого полицейского.

Через шесть часов сумма пожертвований превысила 100 тысяч фунтов, а в понедельник 27 марта собрала уже более 730 тысяч.

С одной стороны, благотворительность — это довольно-таки британская привычка.

К примеру, в 2014 году британцы потратили на благотворительность 10,6 миллиардов фунтов. Почти 80% британцев участвуют в каких-либо благотворительных мероприятиях и 44% жертвуют на благотворительность ежемесячно.

Кстати, в пятницу 24 марта британцы отмечали "День красного носа", организованный британской благотворительной организацией "Comic Relief" ("Разрядка смехом").

В этот день комики выступают перед телезрителями, призывая их самих собирать деньги разными способами (например, продажей тортов, викторинами, пробежками в маскарадных костюмах — чем веселее, тем лучше) и жертвовать деньги организации, которая помогает детям, живущим за чертой бедности в Британии и за ее пределами.

За 30 лет существования проекта "Comic Relief" было собрано больше миллиарда фунтов.

Но поток помощи для семьи убитого полицейского говорит не только о привычке британцев жертвовать на благотворительность, но еще и об их отношении к стражам порядка.

Как пройти на почту?

Для меня, британца, "бобби", то это — человек, который обязательно знает свой район и к которому можно обращаться даже с самыми мелкими вопросами (например, спросить, как пройти на почту), не говоря уже о настоящей помощи, например — если вас ограбили.

И те, кто приезжает в Англию в первый раз, быстро замечают, что полицейские здесь легко идут на контакт. А еще, что большинство британцев относятся к ним с уважением и доверием.

Помогает то, что в полиции работает немало людей с высшим образованием, а кроме того, профессия становится все популярнее среди женщин.

Но, пожалуй, самое главное — лишь 4,4% всех полицейских в Британии вооружены (хотя к вооруженным полицейским в аэропортах и у государственных зданий мы уже давно привыкли).

Чаще всего у полицейского есть при себе наручники и дубинка (а в последние годы все чаще тазер) — и все.

В течение года, между мартом 2015-го и мартом 2016-го, огнестрельное оружие было применено в Британии лишь семь раз.

Однако традиция не вооружать полицейских сейчас под вопросом. Даже до вестминстерского теракта у некоторых полицейских стало появляться оружие — часто у тех, кто дежурит у входов на станции метро.

Заметна еще одна тенденция: количество полицейских на британских улицах сократилось, невзирая на то, что жителям страны хотелось бы обратного.

Конечно, британскую полицию можно и нужно совершенствовать. В этой связи недавно было объявлено о планах с 2020 года сделать высшее образование обязательным критерием для всех кандидатов на работу в правоохранительных органах.

Периодически поднимаются вопросы о расизме среди полицейских и низком уровне доверия между полицией и этническими меньшинствами.

И местная полиция, конечно, не безупречна: одним из самых скандальных случаев, нанесших урон ее имиджу, было убийство полицейскими 29-летнего Марка Даггана в Лондоне в 2011 году. Его гибель привела к массовым беспорядкам.

Но даже при этом, соцопросы об отношении публики к полиции, проводимые с 1983 года, уверяют, что около 65% британцев доверяют полицейским.

Поэтому, когда приезжаешь в другую страну, отсутствие там подобного доверия к полиции бросается в глаза.

"Мы против вас" или "на службе у народа"?

Мне довелось пожить в двух других странах: я провел пять лет в Бразилии и один год в России.

По идее, предназначение полиции — защита жизни, прав и свободы граждан, но я не могу сказать, что именно это чувствовал в обеих странах.

В Бразилии я боялся, что полицейские могут меня случайно убить (по данным правозащитников, в 2015 году полицией было убито 3300 граждан), а в России — что полицейские вдруг обнаружат в моих документах какую-нибудь проблему и мне придется провести много часов в отделении.

Результат: я не обращался к бразильским и российским полицейским за помощью и всячески их избегал.

В обеих странах полицейские создавали такое ощущение: "мы против вас" или "мы тут отдаем приказания, а вы слушайте и повинуйтесь".

Понимаю, что кто-то может объяснить это разницей в зарплатах и подготовкой полицейских, но все равно мне кажется, что это во многом связано с исторически сложившимся отсутствием взаимопонимания и доверия между полицией и населением.

Естественно, исключения существуют везде, но я чувствовал себя в обеих странах именно так.

Помню мы вели съемку перед зданием британской спецслужбы МИ-6, и как только мы начали — нас окружили вооруженные полицейские. Будь это где-нибудь в Сан-Паулу или Москве, нас бы сразу задержали — я именно этого и ожидал и в Лондоне. Оказалось, что даже поднятые по тревоге британские спецназовцы — приятные люди, которые, быстро сориентировавшись в ситуации, разрешили нам снимать дальше и даже пошутили напоследок.

Не возьмусь предложить, как именно надо изменить ситуацию, но небольшим повышением зарплаты или поверхностным переименованием структуры ситуацию вряд ли изменишь.

Главная разница, по-моему, в том, что большинство британских полицейских по-настоящему гордятся своей работой и с самого начала понимают, что они служат населению этой страны, а не только государству.

По словам тех, кто был знаком с убитым у парламента констеблем, Кит Палмер прекрасно знал об этом.