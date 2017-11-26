26.11.2017, 15:10

После погромов в центре Брюсселя задержали около 100 человек

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NEWSru.com
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Brüssel
BrüsselFoto: Tiit Blaat

Масштабными погромами в центре столицы Бельгии Брюсселя обернулась акция против рабства африканских мигрантов. По итогам ночи глава МВД Ян Ямбон рапортовал о сотне задержанных молодчиков. Толпа молодых людей в масках разгромила один из дорогих коммерческих кварталов, ряд бутиков был разграблен.

Группа погромщиков внедрилась в ряды участников разрешенной властями манифестации протеста против рабства, в которое попадают африканские мигранты в Ливии. После завершения акции на площади перед Дворцом правосудия хулиганы скрыли лица под масками, ринулись в один из наиболее дорогих коммерческих кварталов города на авеню Луиз, стали бросать камни в витрины, громить и грабить бутики, передает ТАСС.

Властям пришлось высылать на место водомет для разгона толпы. Был задействован полицейский вертолет. Движение наземного транспорта в квартале также было на время блокировано, на два часа закрывалась ближайшая станция метро.

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Известно, что были разгромлены магазины Damart и Caroline Bis, поврежден полицейский автомобиль. Размер ущерба уточняется. По официальным данным, пострадавших нет.

Полиция отчиталась о восстановлении порядка в центре города.

"В Брюсселе нарушители порядка в очередной раз вели себя недопустимым образом. Кризисный центр внимательно следит за ситуацией вместе с полицией", — написал глава МВД Бельгии Ямбон.

Глава МИД Дидье Рейндерс заявил: "Брюссельцы натерпелись достаточно насилия от тех, кто громит магазины, уничтожает имущество. Они наносят вред имиджу нашего города, нашего региона. Мы все должны реагировать (нулевая терпимость, гражданственность, предупреждение, воспитание, социальное сплочение)".

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