После перестрелки на российско-украинской границы возбуждено уголовное дело

По факту перестрелки на территории Курской области на российско-украинской границе возбуждено уголовное дело. В перестрелке принимали участие пограничники и двое неизвестных.

Как сообщилав понедельник, 2 октября, пресс-служба Следственного комитета РФ, дело возбуждено в отношении неназванного мужчины, которого подозревают в преступлениях по статьям 317, 222 и 221 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывных устройств группой лиц).

По сообщению СК, в субботу, 30 сентября, двое неизвестных при проверке документов оказали вооруженное сопротивление российским пограничникам. "В ходе столкновения один из них осуществил самоподрыв, второй задержан", — говорится в сообщении СК. Один из пограничников погиб. Мера пресечения в отношении задержанного будет избрана в ближайшее время. Планируется также предъявление ему обвинений.