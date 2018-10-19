После Гааги и Солсбери: ЕС видит необходимость в санкциях за кибератаки

По итогам саммита лидеры ЕС на заседании в четверг продемонстрировали конкретные договоренности практически исключительно в сфере внутренней безопасности. Речь идет о создании возможностей "обнаруживать, предотвращать, срывать и отвечать на враждебные действия иностранных разведывательных сетей и других злонамеренных субъектов как на наших территориях, так и онлайн". Примеры разведслужб других стран в документе не приведены. Напомним, в атаках в Солсбери и Гааге подозревают агентов Главного управления Генштаба РФ (ранее ГРУ).

Кроме того, значительное внимание уделили тому, как противостоять дезинформации — особенно перед выборами в Европарламент в мае 2019 года. Свое видение мер Еврокомиссия представила в апреле и сентябре. Теперь же лидеры ЕС выразили поддержку этим мерам. До декабря должен быть разработан план действий по борьбе с дезинформацией.

Еще один санкционный режим

Главной мерой против кибератак станет новый санкционный режим, разработкой которого займется Совет ЕС. "Такой режим должен помочь защитить наших граждан, компании и учреждения против всевозможных угроз кибербезопасности", — отметил Дональд Туск.

Прежде чем вводить конкретные санкции против кого-либо, Евросоюз вначале должен создать для этого соответствующие юридические рамки. А именно, принять санкционный режим. Ранее в октябре Совет ЕС уже утвердил один новый режим санкций — за разработку и применение химического оружия. Создание этого режима заняло три с половиной месяца.

Он предусматривает санкции против физических лиц либо организаций, но его принятие еще не означает введения конкретных санкций. Теперь же лидеры ЕС заявили, что ожидают "скорого прогресса во внесении в (санкционный. — Ред.) список соответствующих индивидов и организаций".

Санкционный режим не направлен против России

За несколько дней до саммита информагентство Reuters сообщило о том, что правительство Италии не поддерживает режим санкций за кибератаки. Как известно, итоговый документ саммита принимается только с согласия лидеров всех 28 стран. Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности не подтвердил DW, что есть хоть одно правительство, которое было бы против режима. "Это не дискуссия про того или иного индивида, либо той или иной кибератаки. Это дискуссия о том, как снабдить ЕС инструментами реагировать на кибератаки", — пояснил собеседник. Речь идет о любых кибератаках, кто бы за ними ни стоял. "Это не направлено против России", — добавляет чиновник ЕС.

В итоге лидеры ЕС поддержали необходимость нового режима санкций. Возможно, этому поспособствовало то, что Россия в заключениях не упоминается вообще, даже когда говорится о кибератаке на ОЗХО.

Когда журналисты спросили спикера Европарламента итальянца Антонио Таяни о связи этого режима с Россией, он отметил: "Кибератаки совершаются не из одного географического места. Их источников, как минимум, 15". Конкретных стран он не назвал.

У правительства Италии другая проблема

Премьер Италии Джузеппе Конте перед отъездом в Брюссель в очередной раз заявил о вреде для итальянских компаний уже существующих санкций против России. А вице-премьер Италии Маттео Сальвини посетил на этой неделе Москву, где назвал санкции "нелепостью".

Но премьер Италии не подтвердил DW, что он поднимал вопрос санкций во время заседания на саммите. После итоговой пресс-конференции, прошедшей целиком на итальянской, Конте изложил свою позицию корреспонденту DW: "Санкции — это не окончательное решение. Санкции — это средство. Потому для нас они — временны". Он добавил, что необходимо вести диалог с Россией, в частности для того, чтоб решать "наиважнейшие кризисы по всему миру". По словам Конте, его правительство понимает, что в одиночку Италия не может изменить систему санкций.

Кроме того, Джузеппе Конте признал готовность рассмотреть санкции против ответственных за отравление Скрипаля — в случае, если будут достаточные доказательства. "Я сказал премьеру (Великобритании. — Ред.) Терезе Мэй, что мы ожидаем результатов расследования. Если будут доказательства (…), то мы поддержим Соединенное Королевство в процессе введения санкций", — отметил премьер.