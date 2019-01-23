После 107-дневных переговоров латвийский Сейм утвердил правительство Кришьяниса Кариньш

В итоге премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и его команда заручились голосами 61 депутата. Против были 39 парламентариев.

"Новое Единство" в правительстве представляют премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр финансов Янис Рейрс.

Обязанности министра культуры продолжит выполнять представитель национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Даце Мелбарде, министром земледелия стал Каспар Герхардс. Также за нацобъединением закреплен пост советника премьера по вопросам демографии, который занял Имант Парадниекс.

Новая консервативная партия получила должности министра образования и науки (Илга Шуплинска), министра юстиции (Янис Борданс) и министра сообщения (Талис Линкайтс).

От объединения партий "Для развития/За" в правительстве будут действовать министр обороны Артис Пабрикс, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Партию KPV LV в правительстве представляют министр внутренних дел Сандис Гиргенс, министр экономики Ральф Немиро и министр благосостояния Рамона Петравича.