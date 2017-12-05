Посла России в Финляндии попросили объяснить ”нарушение” границы самолетом Ту-154

Российского посла в Финляндии вызвали в МИД страны из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства российским самолетом. Об этом говорится в твиттере ведомства.

”Российский посол был вызван в МИД и проинформирован о предполагаемом нарушении воздушного пространства. Его попросили предоставить разъяснения”, — следует из сообщения.

Как отмечается, Минобороны Финляндии подозревает российский Ту-154 в нарушении утром 5 декабря воздушного пространства недалеко от города Порвоо. В ведомстве уточнили, что речь может идти о пассажирском или грузовом борте.