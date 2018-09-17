Посетителям ресторана в Солсбери стало плохо не из-за "Новичка"

В воскресенье вечером в ресторан Prezzo, расположенный на центральной улице, вызвали полицию, когда ужинавшей там паре стало неожиданно плохо.

Полицейские присвоили инциденту статус особой важности, ресторан оцепили. Свидетели сообщали, что на месте происшествия видели оперативника в костюме химической защиты.

"В связи с недавними событиями в городе и опасениями, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества, всеми службами были предприняты самые серьезные меры по выявлению причин произошедшего", — говорится в заявлении полиции графства Уилтшир.

Пострадавшие были сразу госпитализированы и остаются под наблюдением до сих пор. Их имена не называются, известно только, что мужчине 40 с лишним лет, женщине — за 30.

История отравлений

В марте в этом британском городе были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они остались живы, однако позже от отравления тем же нервно-паралитическим веществом "Новичок" скончалась британка Дон Стерджесс.

"В качестве меры предосторожности, ресторан и прилегающие к нему улицы были заблокированы, пока полицейские обследовали место происшествия и пытались установить, из-за чего посетители ресторана почувствовали недомогание", — говорят в полиции.

Корреспондент Би-би-си Эмма Волни, находившаяся рядом с полицейским кордоном, сообщала, что на месте происшествия находились пять машин скорой помощи, дюжина полицейских и пожарные.

Новые подозреваемые