Посетителям ресторана в Солсбери стало плохо не из-за "Новичка"

Причиной плохого самочувствия двух посетителей ресторана в Солсбери был не "Новичок", сообщила полиция Уилтшира.
В воскресенье вечером в ресторан Prezzo, расположенный на центральной улице, вызвали полицию, когда ужинавшей там паре стало неожиданно плохо.
Полицейские присвоили инциденту статус особой важности, ресторан оцепили. Свидетели сообщали, что на месте происшествия видели оперативника в костюме химической защиты.
"В связи с недавними событиями в городе и опасениями, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества, всеми службами были предприняты самые серьезные меры по выявлению причин произошедшего", — говорится в заявлении полиции графства Уилтшир.
Пострадавшие были сразу госпитализированы и остаются под наблюдением до сих пор. Их имена не называются, известно только, что мужчине 40 с лишним лет, женщине — за 30.
История отравлений
В марте в этом британском городе были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они остались живы, однако позже от отравления тем же нервно-паралитическим веществом "Новичок" скончалась британка Дон Стерджесс.
"В качестве меры предосторожности, ресторан и прилегающие к нему улицы были заблокированы, пока полицейские обследовали место происшествия и пытались установить, из-за чего посетители ресторана почувствовали недомогание", — говорят в полиции.
Корреспондент Би-би-си Эмма Волни, находившаяся рядом с полицейским кордоном, сообщала, что на месте происшествия находились пять машин скорой помощи, дюжина полицейских и пожарные.
Новые подозреваемые
Ранее в воскресенье британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники в полиции и правительстве сообщил, что у британской полиции есть еще двое подозреваемых в отравлении Скрипалей.
Первые два подозреваемых, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, в недавнем интервью российскому государственному каналу RT отрицали причастность к попытке убийства Скрипалей.
По версии Daily Mail, Петров и Боширов во время визита в Британию могли встретиться с работающим на российские спецслужбы медиком, задачей которого было предотвратить отравление ядом самих шпионов, а в случае если кто-то из них все же отравится, решить проблему, не привлекая внимания сотрудников скорой помощи и полицейских.
Кроме того, говорят источники британской газеты, Боширов и Петров могли встретиться со своим куратором из российского посольства.
Британские власти пока не подтвердили эту информацию.
Российские власти категорически отрицают какую-либо причастность к отравлению Скрипалей.
13 сентября люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, дали интервью телеканалу RT. Они сказали, что действительно были в Солсбери в указанные даты, но ездили туда исключительно с туристическими целями: посмотреть знаменитый собор. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они всячески отрицали.