Посетители клуба в Лондоне получили ожоги токсическим веществом

По меньшей мере 11 человек получили ожоги в результате воздействия неустановленного "токсичного вещества" в ночном клубе в Далстоне на северо-востоке Лондона.



Вызов в полицию поступил примерно в 1:10 ночи. Сотни посетителей клуба на Сидворт-стрит были эвакуированы.



По словам полицейских, девяти пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, после чего они были доставлены в больницу с небольшими ожогами.



Еще двое самостоятельно обратились в отделение неотложной помощи. Их ранения не опасны для жизни.



На момент эвакуации в ночном клубе находились около 600 человек.



Ведется расследование, пока никто не арестован, сообщили в Скотленд-ярде.