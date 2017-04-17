17.04.2017, 09:15

Посетители клуба в Лондоне получили ожоги токсическим веществом

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bbcrussian.com
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Посетители клуба в Лондоне получили ожоги токсическим веществом
Foto on illustreerivFoto: Hendrik Osula

По меньшей мере 11 человек получили ожоги в результате воздействия неустановленного "токсичного вещества" в ночном клубе в Далстоне на северо-востоке Лондона.


Вызов в полицию поступил примерно в 1:10 ночи. Сотни посетителей клуба на Сидворт-стрит были эвакуированы.


По словам полицейских, девяти пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, после чего они были доставлены в больницу с небольшими ожогами.


Еще двое самостоятельно обратились в отделение неотложной помощи. Их ранения не опасны для жизни.


На момент эвакуации в ночном клубе находились около 600 человек.


Ведется расследование, пока никто не арестован, сообщили в Скотленд-ярде.

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