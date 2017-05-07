Посещавших аннексированный Крым журналистов из РФ не впустят на "Евровидение"

Советник главы МВД Украины сообщил, что журналистов из РФ, посещавших аннексированный Крым напрямую из России, не впустят на конкурс "Евровидение".

Российские журналисты, незаконно посещавшие анексированный Крым напрямую из России, не смогут въехать на территорию Украины для освещения музыкального конкурса "Евровидение". Об этом в ночь на воскресенье, 7 мая, написал в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - указал Геращенко.

В субботу, 6 мая, украинские пограничники не пустили в страну фотографа Рамиля Ситдикова, представляющего российские государственные СМИ. Наличие официальной аккредитации у фотографа не убедило пограничников разрешить ему въезд на украинскую территорию. Сообщается, что Ситдиков ранее посещал аннексированный Крым, въехав туда не через территорию Украины, а напрямую из России.

В воскресенье, 7 мая, СМИ сообщили о задержании на украинской границе по той же причине еще двух российских журналисток, направлявшихся в Киев на "Евровидение".