30.04.2018, 13:45

Посчитаны "русские деньги" в британских офшорах — 47 млрд долларов

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NEWSru.com
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Big Ben
Big BenFoto: Reisifoto 2017

Российские олигархи хранят в британских офшорах в пять раз больше денег, чем в самой Великобритании, а именно 47 млрд долларов.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на подсчеты организации Global Witness. Газета, статью которой публикует InoPressa, напоминает, что ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала заморозить активы и деньги россиян в ответ на химатаку в Солсбери.

Во вторник в палате общин британского парламента будет вынесен на голосование закон, который обяжет заморские территории Великобритании составить публичные реестры конечных собственников активов. Это "прямой способ обуздать некоторые из худших действий" россиян, заявила автор законопроекта, лейборист Маргарет Ходж.

The Sunday Times посчитала цену этого вопроса. По оценке Global Witness, на заморских территориях Британии на данный момент инвестированы российские средства в размере не менее 34 млрд фунтов (47 млрд долларов), что в пять раз превышает сумму средств, которые хранятся непосредственно в Соединенном Королевстве. Указано, что более 30 млрд фунтов из этих денег вложены в офшоры на Британских Виргинских островах. "Статистика демонстрирует, что за последнее десятилетие через эти территории прошло еще 110 млрд долларов, так что в качестве "излюбленного направления" для российской наличности эти территории занимают второе место, уступая только Кипру", — говорится в статье британской газеты.

В настоящее время Виргинские и Каймановы острова освобождены от требования раскрывать бенефициаров, действующего по всей Великобритании.

Накануне британский омбудсмен по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз высказался за ужесточение законодательства об отмывании денег. Он призвал опубликовать имена российских чиновников, причастных к грубым нарушениям прав человека.

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Сейчас имена людей, внесенных в списки в соответствии с "поправкой Магнитского", можно опубликовать лишь в случае, если фигуранта считают причастным к террористической деятельности. "Мы должны опубликовать имена тех людей, чьи активы заморожены, недвижимость конфискована, кому отказано в визах, — заявил Пенроуз. — Мы уже так поступаем с теми, в отношении кого мы вводим финансовые санкции на основании подозрений в террористической деятельности, а также к террористическим организациям. Так почему же должен быть иной подход к самым отвратительным нарушителям прав человека на планете?".

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