Португалия заявила о возвращении России на ”Евровидение” в 2018 году

В 2018 году в песенном конкурсе ”Евровидение”, который на этот раз пройдет в столице Португалии Лиссабоне, примут участие 42 страны. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

”Также после годичного отсутствия к участию в конкурсе возвращается Россия”, — отмечается в сообщении. Организаторы называют ”Евровидение-2018” ”особенным годом” для Швеции, так как эта страна отметит свою 60-ю годовщину со времен первого участия в конкурсе в 1958 году.

Кроме того, были представлены официальный логотип конкурса и девиз: ”Все на борт!”

You can catch up with all the exciting news about #Eurovision 2018 that @rtppt have just presented here: https://t.co/EFDHdYMoIE pic.twitter.com/5nZQSJKm5k— Eurovision (@Eurovision) November 7, 2017