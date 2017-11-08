Португалия заявила о возвращении России на ”Евровидение” в 2018 году

Россия стала одной из 42 стран, которые примут участие в «Евровидении» в 2018 году. Ранее сообщалось, что Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова.

В 2018 году в песенном конкурсе ”Евровидение”, который на этот раз пройдет в столице Португалии Лиссабоне, примут участие 42 страны. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

”Также после годичного отсутствия к участию в конкурсе возвращается Россия”, — отмечается в сообщении. Организаторы называют ”Евровидение-2018” ”особенным годом” для Швеции, так как эта страна отметит свою 60-ю годовщину со времен первого участия в конкурсе в 1958 году.

Кроме того, были представлены официальный логотип конкурса и девиз: ”Все на борт!”

В следующем году в ”Евровидении” поучаствуют Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

Победительницей прошлого ”Евровидения” стала Португалия с песней Салвадора Собрала ”Amar pelos dois”.

Россия отказалась от участия в конкурсе ”Евровидение-2017”, который проходил в Киеве, из-за того что украинские власти не разрешили российской участнице Юлии Самойловой въехать в страну. Самойловой был запрещен въезд на Украину Службой безопасности за то, что она посетила Крым.​

”Первый канал” заявлял, что Самойлова представит Россию на ”Евровидении” в 2018 году.