Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ и рассказал о молчании Путина на звонок после инцидента в Керченском заливе

Президент Украины также продемонстрировал данные о значительном увеличении числа кораблей в Азовском море: наиболее существенная концентрация наблюдается в районе "Керченского канала" (вероятно, Порошенко имел в виду Керчь-Еникальский канал). "То есть они знали, они готовились. Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, подведением средств радиоэлектронной борьбы, с подводом десанта, спецназа. И всего остального", — отметил Петр Порошенко. Кроме того, с 2014 года в Крыму, по его словам, втрое увеличилось количество солдат, в пять раз увеличилось число БТР, количество самолетов и кораблей — "минимум в 5-10 раз". Именно это стало основанием для введения военного положения в ряде регионов Украины, пояснил глава государства.

Президент особо подчеркнул, что украинские корабли действовали в строгом соответствии с международным правом и двусторонним соглашением об использовании Черного и Азовского морей. О своих действиях они сообщили заранее, четко следуя указаниям trafic-контроля Керчи, которые приказали им разместиться в определенной зоне акватории и ждать дальнейших указаний по очереди для прохода каналом Керченского пролива.

Однако, по мнению Порошенко, украинские суда стали жертвой провокации, после которой "сценарий был бы подобным сценарию в 2008 году в Грузии". Кроме того, Порошенко утверждает, что по кораблям открыли огонь и с самолетов Российской Федерации. "И это — полномасштабное военное действие, которое четко подпадает под международное определение агрессии, которая была определена конвенциями ООН", — подчеркнул президент.

Кроме того, он заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе запросил телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, но не получил ответа, передает телеканал "112".

"Я ночью заказал разговор с президентом России [Владимиром] Путиным — мы не получили ответа", — сказал украинский лидер. Он добавил, что после этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она в разговоре с Путиным обсудила немедленное освобождение задержанных украинских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента, заявил, что каких-либо телефонных контактов Путина и Порошенко не было, передает ТАСС.

25 ноября, по версии РФ, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

В ФСБ заявили, что украинские корабли "по прямому указанию киевских властей <…> осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией". Спецслужба также кадры допроса задержанных украинских моряков, на которых они признались, что сознательно игнорировали предупреждения российских пограничников. В ВМС Украины уверены, что моряки подверглись психологическому и, возможно, физическому давлению.

ФСБ также опубликовала изъятые у задержанных моряков документы, в которых содержится приказ скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность требовалось обеспечить у Керчь-Еникальского канала.

27 ноября Керченский городской суд постановил арестовать на два месяца троих украинских моряков, которые были ранены во время инцидента в районе Керченского пролива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских военных, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе. По данным адвокатов, украинские моряки будут находиться в СИЗО Симферополя, дела остальных задержанных суд рассмотрит в ближайшее время.