28.11.2018, 12:00

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ и рассказал о молчании Путина на звонок после инцидента в Керченском заливе

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NEWSru.com
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Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: PATRIK STOLLARZ, AFP

Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, поэтому в стране было необходимо ввести военное положение. Об этом заявил в интервью украинским телеканалам президент страны Петр Порошенко, слова которого приводит пресс-служба.

Порошенко назвал произошедший 25 ноября инцидент в Азовском море "чрезвычайным событием впервые за 4,5 года российской агрессии". "Официально, без всякого срыва шевронов, без "зеленых человечков" российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли вооруженных сил Украины", — сказал Порошенко.

Он продемонстрировал журналистам материалы разведывательных данных и спутниковые снимки, на которых запечатлено скопление российских танков недалеко от украинской границы. "Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы, выросло в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывают", — отметил Порошенко.

"И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", — подчеркнул он.

Президент Украины также продемонстрировал данные о значительном увеличении числа кораблей в Азовском море: наиболее существенная концентрация наблюдается в районе "Керченского канала" (вероятно, Порошенко имел в виду Керчь-Еникальский канал). "То есть они знали, они готовились. Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, подведением средств радиоэлектронной борьбы, с подводом десанта, спецназа. И всего остального", — отметил Петр Порошенко. Кроме того, с 2014 года в Крыму, по его словам, втрое увеличилось количество солдат, в пять раз увеличилось число БТР, количество самолетов и кораблей — "минимум в 5-10 раз". Именно это стало основанием для введения военного положения в ряде регионов Украины, пояснил глава государства.

Президент особо подчеркнул, что украинские корабли действовали в строгом соответствии с международным правом и двусторонним соглашением об использовании Черного и Азовского морей. О своих действиях они сообщили заранее, четко следуя указаниям trafic-контроля Керчи, которые приказали им разместиться в определенной зоне акватории и ждать дальнейших указаний по очереди для прохода каналом Керченского пролива.

Однако, по мнению Порошенко, украинские суда стали жертвой провокации, после которой "сценарий был бы подобным сценарию в 2008 году в Грузии". Кроме того, Порошенко утверждает, что по кораблям открыли огонь и с самолетов Российской Федерации. "И это — полномасштабное военное действие, которое четко подпадает под международное определение агрессии, которая была определена конвенциями ООН", — подчеркнул президент.

Кроме того, он заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе запросил телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, но не получил ответа, передает телеканал "112".

"Я ночью заказал разговор с президентом России [Владимиром] Путиным — мы не получили ответа", — сказал украинский лидер. Он добавил, что после этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она в разговоре с Путиным обсудила немедленное освобождение задержанных украинских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента, заявил, что каких-либо телефонных контактов Путина и Порошенко не было, передает ТАСС.

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25 ноября, по версии РФ, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

В ФСБ заявили, что украинские корабли "по прямому указанию киевских властей <…> осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией". Спецслужба также кадры допроса задержанных украинских моряков, на которых они признались, что сознательно игнорировали предупреждения российских пограничников. В ВМС Украины уверены, что моряки подверглись психологическому и, возможно, физическому давлению.

ФСБ также опубликовала изъятые у задержанных моряков документы, в которых содержится приказ скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность требовалось обеспечить у Керчь-Еникальского канала.

27 ноября Керченский городской суд постановил арестовать на два месяца троих украинских моряков, которые были ранены во время инцидента в районе Керченского пролива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских военных, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе. По данным адвокатов, украинские моряки будут находиться в СИЗО Симферополя, дела остальных задержанных суд рассмотрит в ближайшее время.

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