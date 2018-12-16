Порошенко заявил о необходимости достижения мира и критериев для вступления в ЕС и НАТО

”В следующие пять лет предстоит сделать три важные вещи: достичь мира на основе национальных интересов Украины, во-вторых, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечить рост уровня жизни”, — сказал Порошенко.

Он также отметил, что за предстоящие пять лет необходимо ”достичь критериев для вступления в Европейский союз и НАТО”.