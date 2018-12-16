16.12.2018, 21:10

Порошенко заявил о необходимости достижения мира и критериев для вступления в ЕС и НАТО

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Gazeta.ru
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Ukraina president Petro Porošenko Kadriorus
Ukraina president Petro Porošenko KadriorusFoto: Rauno Volmar

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости достичь мира в стране в течение пяти лет, передает РИА ”Новости”.

”В следующие пять лет предстоит сделать три важные вещи: достичь мира на основе национальных интересов Украины, во-вторых, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечить рост уровня жизни”, — сказал Порошенко.

Он также отметил, что за предстоящие пять лет необходимо ”достичь критериев для вступления в Европейский союз и НАТО”.

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