Порошенко заявил о неготовности Киева подавать заявку на вступление в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время Киев не будет подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом в понедельник, 10 июля, передает телеканал ”112 Украина”.

Такое заявление глава государства сделал на открытии заседания комиссии Украина — НАТО. Он подчеркнул, что целью Киева является ”обретение членства в организации Североатлантического договора”. ”Это не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве, абсолютно нет, это означает, что нам надо выстроить программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов”, — добавил Порошенко.

6 июля Порошенко рассказал, что подписал закон, согласно которому вступление Украины в НАТО является одним из ключевых факторов государственной политики. Тремя днями ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий высказал мнение, что Украина может ”неожиданно быстро” стать членом Североатлантического альянса.

В феврале украинский президент подтверждал намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в НАТО. В конце 2015-го Порошенко уже называл членство в Евросоюзе и альянсе главной целью Киева.