Порошенко заявил о московской "аннексии" Киевской митрополии

РПЦ не имеет "канонических прав" на православную церковь в Украине, а она в свою очередь не имеет подчинения РПЦ. С таким заявлением выступил резидент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 октября, в Киеве во время благодарственного молебна, который провел глава Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет. В молебне, который прошел на Софийской площади, приняли участие 15 тысяч человек.

"Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце 17-го века", — сказал Порошенко. Он подчеркнул, что единая поместная церковь — это вопрос "национальной безопасности и государственности" Украины и "мировой геополитики".

"Автокефалия — самое весомое событие, из того же ряда, что и наше стремление вступить в ЕС и НАТО, Соглашение об ассоциации, "безвиз", выход из СНГ, отказ от обманчивого договора о дружбе с Россией. Все это — основа нашего собственного пути развития, развития государства Украина и развития нашей украинской нации", — заявил Порошенко.