Порошенко заявил о готовности провести новый референдум после возвращения Крыма

Президент Украины Петр Порошенко, который ранее в ходе пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опроверг мнение о том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, заявил о готовности провести новый референдум на полуострове после того, как он вернется в состав Украины.

"Я готов ко всему, к любому варианту, что будет соответствовать украинской Конституции. В нашей Конституции референдум предусматривается на местном уровне и на общегосударственном. И территориальная целостность, и суверенитет — это то, что подпадает под общегосударственный референдум, это допускается", — заявил Порошенко, отвечая на вопрос парламентария от Великобритании Джилиан Черил, могли бы ОБСЕ, ЕС и другие структуры способствовать проведению нового референдума по статусу Крыма (цитата по РИА "Новости").

"Но прежде, чем он будет осуществляться, мы должны восстановить суверенитет над Крымом. Вот после этого любые демократические процессы могут быть, но в соответствии с украинскими законами", — добавил Порошенко.

Ранее, 11 октября, Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге решительно отвергнул "утверждения тех, кто говорит о Крыме как о свершившемся факте". Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ", — заявил глава государства.

Таким образом Порошенко прокомментировал высказанное накануне предложение президента Чехии Милоша Земана заплатить Украине и "узаконить" присоединение Крыма к России. "Крым — это аннексия, без сомнения", но "это свершившийся факт", заявил Земан. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом", — предположил чешский лидер.

В России предложение Земана также не встретило поддержки. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ не намерена "никому платить за Крым", в том числе Украине.

"Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики", — заявил Слуцкий 11 октября журналистам. По его словам, "Россия ничего никому платить не будет".

Присоединение Крыма к России произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. Однако Украина считает Крым "временно аннексированной территорией".

Порошенко неоднократно обещал вернуть Крым. В середине сентября он поставил возвращение полуострова и Донбасса Украине целью на 2018 год. А немногим ранее заявлял, что намерен сделать Крым обузой для России, с тем чтобы она сама вернула его Украине.