13.01.2019, 18:25

Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину

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Gazeta.ru
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Ukraina president saabus Eestisse
Ukraina president saabus EestisseFoto: Andres Putting

Президент Украины Петр Порошенко считает, что получение новообразованной церковью томоса на автокефалию укрепило независимость страны. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По мнению украинского лидера, ”независимая” церковь станет ”духовным фундаментом” Украины.

Теперь, как заявил Порошенко, стране нужно вернуть единство. Он выразил уверенность в том, что Украину и украинцев теперь ”точно никто не способен остановить”.

Данное заявление он сделал в Винницкой области Украины в ходе ”томос-тура” по Украине, за который его раскритиковал соперник по предстоящей предвыборной гонке.

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