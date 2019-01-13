Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину

Президент Украины Петр Порошенко считает, что получение новообразованной церковью томоса на автокефалию укрепило независимость страны. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По мнению украинского лидера, ”независимая” церковь станет ”духовным фундаментом” Украины.
Теперь, как заявил Порошенко, стране нужно вернуть единство. Он выразил уверенность в том, что Украину и украинцев теперь ”точно никто не способен остановить”.
Данное заявление он сделал в Винницкой области Украины в ходе ”томос-тура” по Украине, за который его раскритиковал соперник по предстоящей предвыборной гонке.
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