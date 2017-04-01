Порошенко задекларировал рояль, Breguet и доходы в 400 тысяч долларов

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах, согласно которой он владеет сотней компаний, дорогими часами и коллекцией живописи.

Доходы Петра Порошенко в 2016 году составили, согласно декларации, 12 300 000 гривен (454 055 долларов). За свою работу на посту президента он получил 336 342 гривен (13 523 долларов), а большая часть дохода — 11 902 976 гривен (439 399 долларов) — это дивиденды по акциям Международного инвестиционного банка.

Петр Порошенко владеет жилым домом площадью 1331 кв. м, тремя земельными участками в Обуховском районе Киевской области и еще тремя в Киеве. Еще у него есть несколько квартир: три в Киеве и одна в Винницкой области.

У его жены Марины Порошенко земельный участок в Бориспольском районе площадью 1900 кв. м и садовый дом в том же районе площадью 344 кв. м.

Президент является конечным бенефециаром 100 компаний, среди которых — фирмы, зарегистрированные на Украине, в том числе и в Крыму, а также на Виргинских островах и Кипре.

У супругов Порошенко в собственности два автомобиля — Mercedes-benz Vito и Jaguar XF 4/2 Lv8 и лодка Bayliner 185 BR. Еще двумя "Мерседесами" владеет дочь Евгения, а одним — сын Михаил.

Президент задекларировал коллекцию из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-ХХ века, 15 картин старых мастеров, четыре картины импрессионистов и сюрреалистов, коллекцию скульптур XIX-XX-го века.

В декларации также значится мебельный гарнитур Jumbo Collection, Asnaghi Interiors и Riva и светильники Moscatelli, рояль Schimmel, настольные часы A.Beurdei Fila Aaria, шесть наручных часов Patek Phillip и Breguet.

Порошенко также указал в декларации 1 млн долларов, размещенный на банковских счетах в Rothschild Bank в Швейцарии. Их владельцем является Rothschild Trust Schweiz AG.