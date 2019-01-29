Порошенко выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах

"Я принял решение быть кандидатом еще раз", — заявил он во вторник на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который проходит в Международном выставочном центре в Киеве.

"Я прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость нашей независимости, чтобы вернуть территориальную целостность Украины, чтобы вернуть мир, чтобы окончить построение сильного государства, способного обеспечить гарантию благосостояния каждого украинца", — сказал Петр Порошенко.

По словам президента, "угрозы пророссийского реванша, авторитаризма несовместимы с европейским развитием Украины". "Если не отвести эти угрозы, Украина упадет в смертоносные объятия РФ. Чувство ответственности … побудили меня принять решение еще раз идти на должность президента", — подчеркнул Порошенко.

"Завершая пятилетнюю каденцию, стартую снова ради курса в ЕС и НАТО, курса на превращение Украины в страну счастливых успешных людей", — заключил президент.

На предстоящие выборы глава государства идет как самовыдвиженец. Президент не рискнул выдвигаться от партии "Блок Петра Порошенко" из-за низкого доверия к этой политической силе и ряда скандалов, в которых фигурирует ближайшее окружение главы государства, считают эксперты.

Порошенко не спешил объявить о президентских амбициях. До него документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты подал уже 41 человек. 22 из них Центризбирком выдал удостоверения кандидата в президенты, передает ТАСС.

Фаворитом среди кандидатов в президенты является бывший премьер-министр Украины и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.