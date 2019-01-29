Порошенко выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства, сообщают "Вести". Президентские выборы запланированы на 31 марта.
"Я принял решение быть кандидатом еще раз", — заявил он во вторник на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который проходит в Международном выставочном центре в Киеве.
"Я прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость нашей независимости, чтобы вернуть территориальную целостность Украины, чтобы вернуть мир, чтобы окончить построение сильного государства, способного обеспечить гарантию благосостояния каждого украинца", — сказал Петр Порошенко.
По словам президента, "угрозы пророссийского реванша, авторитаризма несовместимы с европейским развитием Украины". "Если не отвести эти угрозы, Украина упадет в смертоносные объятия РФ. Чувство ответственности … побудили меня принять решение еще раз идти на должность президента", — подчеркнул Порошенко.
"Завершая пятилетнюю каденцию, стартую снова ради курса в ЕС и НАТО, курса на превращение Украины в страну счастливых успешных людей", — заключил президент.
На предстоящие выборы глава государства идет как самовыдвиженец. Президент не рискнул выдвигаться от партии "Блок Петра Порошенко" из-за низкого доверия к этой политической силе и ряда скандалов, в которых фигурирует ближайшее окружение главы государства, считают эксперты.
Порошенко не спешил объявить о президентских амбициях. До него документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты подал уже 41 человек. 22 из них Центризбирком выдал удостоверения кандидата в президенты, передает ТАСС.
Фаворитом среди кандидатов в президенты является бывший премьер-министр Украины и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
После выступления Петра Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" с трибуны к присутствующим обратилась первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Она рассказала о тех украинцах, которые сейчас находятся в тюрьмах в России. Порошенко слушал ее речь со слезами на глазах.
Геращенко также пояснила, почему президент Украины идет самовыдвиженцем, а не от партии. По ее словам, это обусловлено тем, что Порошенко поддерживает все общество, а не одна партия.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем выступлении отметил, что закон запрещает ему агитировать. "Почему же я здесь? Чтобы заверить, что Украина имеет право на свободные демократические выборы", — сказал он.
Луценко напомнил, что никогда не отказывался от борьбы за Украину. "Я не имею права, ни как генеральный прокурор, ни как гражданин Украины уклониться от боя за нее", — заявил Луценко, а также напомнил о "цене предательства" для тех, кто намерен голосовать только в личных интересах.
"Я прошу только об одном, голосовать за того, кто сохранит украинское государство, — сказал генпрокурор. — Украине не нужен никакой новый курс. Ни шагу назад, как хотел бы Путин. Только вперед!". По его словам, Украина войдет в НАТО и ЕС уже в следующие пять лет.
Порошенко за "холодный мир" с Россией
Президент Украины Петр Порошенко сказал, что с Россией Украине нужен "холодный мир". "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. Тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего", — заявил глава государства.
Порошенко подчеркнул, что враг пришел не за Крымом и не за Донбассом, а чтобы вернуть "беглянку" в "тюрьму народов", как метко назвал Российскую империю еще двести лет назад французский путешественник Астольф де Кюстин, сообщает УНИАН.
По словам Порошенко, мир — это полное восстановление территориальной целостности, сувернитета Украины, "беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем". Однако для этого Украина "должна стать великой европейской державой счастливых людей".
"Худшее точно позади", "кризис отступает", "мы готовы начать наступление на бедность", оптимистично заявляет избирателям Порошенко.
"Ответственная экономическая стратегия диктует нам необходимость сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. К таким секторам я отношу агропромышленный комплекс, ІТ, машиностроение, инфраструктуру и логистику, туризм", — добавил президент.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/29jan2019/poroshenkoelect.html