04.04.2017, 18:15

Порошенко: выбор Юлии Самойловой на "Евровидение" — провокация со стороны России

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rus.DELFI.lv
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Порошенко: выбор Юлии Самойловой на "Евровидение" — провокация со стороны России
Foto: Ekaterina Chesnokova, Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко считает, что выбор участника для "Евровидения" — сознательная провокация со стороны России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Риге после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

По словам Порошенко, посещение Крыма, согласно законам Украины, допускается только через административную границу Херсонской области, о чем российской стороне было известно.

"Другой способ является нарушением законодательства Украины, который влечет за собой санкции", — заявил президент Украины.

Порошенко также добавил, что России были предложены разные варианты участия Юлии Самойловой, в том числе видеотрансляция или замена на другого участника.

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