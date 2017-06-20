Порошенко встретился с Трампом в Белом доме

Президент Украины Петр Порошенко встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем твиттере, передает Gazeta.ru.

”После встречи с вице-президентом США Майком Пенсом президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом”, — написал Спайсер, опубликовав также фотографию лидеров.

Ранее Петр Порошенко заявил, что США оказывают его стране ”фантастическую” поддержку. Он назвал важным тот факт, что проведет встречи с представителями Белого дома раньше, чем это сделает президент России Владимир Путин.