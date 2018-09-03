Порошенко внес в Раду поправки к Конституции для вступления Украины в НАТО и ЕС

"Сегодня президентом Украины зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития, — сообщила Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Верховной Рады в понедельник.

Она пояснила, что будут внесены изменения в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной Рады, президента и кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений.

Кроме того, по словам Луценко, будут внесены изменения в преамбулу Основного закона.

"Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды согласно международным договорам. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским", — сказала представитель президента.

Она призвала народных депутатов ознакомиться с предложенными изменениями и поддержать их.