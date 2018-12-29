Порошенко вдвое увеличил зону контроля Украины в Черном море

Как отмечается, целью закона, принятого 6 декабря Верховной Радой, является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и применения нелегальных мер в отношении судов в закрытых портах временно оккупированных территорий Украины.

Согласно закону, прилегающая зона — зона открытого моря, которая прилегает к территориальному морю Украины. Ее внешняя граница находится на расстоянии не более 24 морских миль (44,44 километра), отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины. До этого территориальные воды Украины составляли 12 морских миль (22,22 километра).

В прилежащей зоне Государственная пограничная служба Украины будет предотвращать нарушения таможенного, фискального, иммиграционного и санитарного законодательства страны. Пограничники смогут останавливать и досматривать любые суда, а также задерживать или арестовывать их и членов экипажей, за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях. Если же судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, украинские пограничники имеют право преследовать его с целью задержания и привлечения к ответственности до того момента, как судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого оно ходит, или любого третьего государства.