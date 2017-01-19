Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия ведет "глобальную кибервойну", и призвал мир противодействовать российской киберугрозе. "Существует глобальная кибервойна России по всему миру, есть много доказательств. Это глобальная опасность, и мир должен быть единым, чтобы бороться с этой опасностью", - заявил украинский лидер агентству Reuters на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Точно так же, как российская пропаганда является элементом российской гибридной войны, кибератаки являются элементом российской гибридной войны, независимо от того, в Германии это или Соединенных Штатах", — подчеркнул он.

В свете того, что Трамп взволновал Европу, назвав военный союз в рамках НАТО "устаревшим", Порошенко подчеркнул важность этой организации как форпоста в деле защиты от Москвы, передает NEWSru.ua.

"НАТО главным образом — это не вопрос денег, это вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала снова, что нет другой системы безопасности, кроме НАТО, которая была бы эффективной, чтобы остановить агрессию", — сказал украинский президент.

И чтобы продемонстрировать свою роль в качестве глобального лидера, США надо будет укрепить трансатлантическое единство, считает он. "Америка должна быть великой снова", — сказал Порошенко, повторив лозунг предвыборной кампании Трампа.

В последние годы активность в киберсреде все чаще становится причиной международной напряженности. Одним из наиболее громких случаев стали обвинения против России, выдвинутые США. Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию с целью помочь одержать победу на выборах президента США одному из кандидатов — Дональду Трампу.

По версии американских властей, с этой целью в июле связанные с Москвой хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии и похитили, а затем передали для обнародования документы, дискредитирующие главного конкурента Трампа на выборах — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

В связи с этими обвинениями США 29 декабря 2016 года ввели против России санкции. Одновременно было объявлено о высылке из США 35 российских дипломатов.

В Москве все обвинения категорически опровергают.

6 января 2017 года американская разведка обнародовала незасекреченную версию доклада о вмешательстве России в выборы президента США. Из нее следует, что ответственным за начало "кампании по вмешательству" в Вашингтоне считают президента РФ Владимира Путина. При этом никаких доказательств в документе не приведено.

Помимо США проблема кибербезопасности остро стоит и в Европе. В конце декабря 2016 года западные СМИ сообщали, что серверы ОБСЕ минувшей осенью подверглись масштабной хакерской атаке. 9 января газета Financial Times писала, что в 2016 году серверы Еврокомиссии атаковались на 20% чаще, чем год назад. На днях Федеральная служба защиты конституции Германии объявила, что к атаке на компьютерные системы ОБСЕ могли быть причастны российские хакеры.

5 января 2017 года директор американской Национальной разведки Джеймс Клэппер во время слушаний об иностранной угрозе для США в сенате заявил, что Россия представляет киберугрозу для американского правительства, военных, дипломатов, торговли, так как она занимается развитием своих киберпрограмм и "изощренных" кибертактик. По его словам, Кремль взял на себя "более агрессивную линию в киберпространстве". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления о российской киберугрозе "туфтой".

Тем не менее на этой неделе глава НАТО заявил о резком росте кибератак на системы альянса и предупредил о возможном применении в ответ на действия хакеров статьи о коллективной обороне.