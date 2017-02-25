Порошенко утвердил план борьбы с ”агрессивным воздействием деструктивной пропаганды” России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны, направленную против ”агрессивного воздействия деструктивной пропаганды” России, пишет Meduza.

В этом документе говорится, что Россия ”использует новейшие информационные технологии воздействия на сознание граждан, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, пропаганду агрессивной войны, изменение конституционного строя насильственным путем или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Авторы доктрины утверждают, что против Украины проводятся ”специальные информационные операции”, направленные на подрыв обороноспособности Украины, дестабилизацию общественно-политической обстановки и ”подпитку панических настроений”.

В доктрине также отмечается, что ”государство-агрессор” стремится сформировать негативный образ Украины в мире и расширить собственную информационную инфраструктуру на территории Украины и в других странах.

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В 2015 году Петр Порошенко утвердил военную доктрину, в которой говорится, что Россия является военным противником Украины. В этом документе упоминается ”временная оккупация Крыма и агрессия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

В конце 2016 года Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности России. В ней говорится о возросших возможностях по информационному воздействию со стороны разведок иностранных государств и террористических организаций.